GF Vip, Dayane sul trono di Uomini e Donne? La provocazione di Zelletta

Nonostante il GF Vip da più di un mese abbia chiuso i battenti, alcune antipatie continuano ad esistere. A testimoniare ciò è stata la provocazione di Andrea Zelletta verso Dayane Mello, su cui stanno girando voci su una sua partecipazione ad un noto programma di Mediaset: Uomini e Donne.

DAYANE SUL TRONO? – Durante il suo movimentato percorso, Dayane ha mostrato il suo forte e determinato carattere. Per la modella non sono di certo mancati gli scontri, ma, nonostante tutto, è riuscita a far breccia nel cuore di tanti telespettatori. La sua schiettezza l’ha fatta arrivare in finale, dove si è posizionata al quarto posto.

Sebbene una volta fuori si sia discusso molto sulla turbolenta amicizia con Rosalinda Cannavò e un presunto ritorno di fiamma con Mario Balotelli, un altro rumors si sta facendo spazio. Da qualche tempo, infatti, si vocifera una sua partecipazione a Uomini e Donne come tronista. Riguardo questo presunto gossip, a dire la sua è stato un ex gieffino.

LA PROVOCAZIONE DI ANDREA – Durante il loro percorso nel reality, Dayane e Zelletta sono spesso entrati in contrasto. A confermare i rapporti tesi che sopravvivono anche dopo la fine del GF Vip, è stata la provocazione lanciata da Andrea.

Durante un’intervista al settimanale Mio, a Zelletta è stato chiesto il suo pensiero riguardo una possibile partecipazione di Dayane a Uomini e Donne. Andrea è infatti noto per essere stato tronista del dating show, programma dove ha conosciuto Natalia Paragoni, sua attuale compagna. La risposta dell’ex concorrente non lascia dubbi riguardo i suoi pensieri su questo rumors: “Posso solo dire che, nel caso, farei un grosso in bocca al lupo ai corteggiatori”.