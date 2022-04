GF Vip, ex gieffina a Supervivientes: “Spagnoli adottatemi, non vi deluderò”

Come già accaduto in passato, un altro volto noto del GF Vip è stato notato dalla televisione spagnola. Si tratta di Mariana Rodriguez, ex concorrente della prima edizione del rinomato reality. Ad annunciarlo è stata proprio l’influencer attraverso i suoi canali social.

“Spagnoli adottatemi, non vi deluderò” – Come si è potuto vedere con Luca e Gianmarco Onestini, la TV spagnola segue con attenzione i vari reality e programmi trasmessi in Italia. Se nel Bel Paese L’Isola dei Famosi è iniziata da qualche settimana, in Spagna aprirà i battenti il 21 aprile.

Come per le precedenti edizioni, anche in questa edizione di Supervivientes sarà presente un volto noto nel mondo dei reality italiani. Mariana Rodriguez, infatti, è pronta ad intraprendere una nuova avventura nella televisione spagnola.

La modella ha voluto presentarsi al pubblico spagnolo, rilasciando una piccola presentazione. Come riportato da Biccy.it, l’ex volto del GF Vip ha dichiarato:

“Ciao amici spagnoli come state? Mi chiamo Mariana Rodríguez e sono una delle concorrenti del vostro reality di quest’anno. Non vedo l’ora che tutto questo inizi perché voglio mettermi in gioco e soprattutto vincere. Spagnoli adottatemi, non vi deluderò. Sono così emozionata e nervosa per questa nuova esperienza. Vi mando un bacio enorme e ci vediamo in diretta!”