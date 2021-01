GF Vip, Giulia e Dayane ai ferri corti: sul web però spuntano delle inaspettate foto

All’interno della casa del GF Vip si respira aria di tensioni. Due concorrenti, ossia Giulia Salemi e Dayane Mello, sarebbero sul piede di guerra. All’influencer non sono infatti piaciute le insinuazioni mosse dalla modella brasiliana.

Nonostante nell’ultimo periodo le due gieffine siano ai ferri corti, sul web sono spuntate delle foto inaspettate. Il Menestrello ha condiviso sul suo account Twitter una serie di foto che ritraggono le due ragazze insieme. Questi scatti mostrerebbero un rapporto diverso da quello che si è creato nel programma, un rapporto di grande amicizia visti i sorrisi. CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO IN QUESTIONE CIRCOLATE SUL WEB.

AMICHE? – Le due donne si sono rese note per uno scandalo che ha creato non poco scalpore. Durante il Festival di Venezia del 2016, Giulia e Dayane sfilarono sul red carpet con indosso degli abiti con spacchi inguinali, sotto cui, secondo alcuni, non sarebbe stato indossato l’intimo.

Dopo il chiacchieratissimo evento, le ragazze sono state spesso avvistate insieme. A dimostrare ciò sono le foto che Il Menestrello, personaggio noto sui social, ha condiviso su Twitter. Da quanto mostrato, quindi, le due sarebbero state amiche o, almeno, è questo che si chiede il web.

“Che film ho visto io in questi due mesi?” – Da quanto visto sia in puntata che nei vari daytime, i rapporti tra la Salemi e la Mello si sarebbero incrinati. Dopo essere stata accusata di star fingendo con Pierpaolo Pretelli, Giulia si è voluta sfogare con Samantha De Grenet.

Nonostante i tentativi di Samanta di rassicurare l’influencer, l’italo persiana ha definito incoerente il comportamento della Mello:

“A me il suo discorso non è piaciuto. Le ho detto: ‘Io da un’amica non mi aspettavo questo, potevi dirlo a me in faccia’. Lei mi ha risposto: ‘Noi non siamo amiche‘. Che film ho visto io in questi due mesi? Quando c’era la scelta di chi voleva rimanere e chi voleva andarsene, ci guardavamo negli occhi. Io avevo le lacrime, lei aveva gli occhi lucidi e mi diceva: ‘Devi proteggerti, vai avanti per la tua strada, stai attenta a loro, guarda che tu sei la prima che nomineranno’. Mi ha detto addirittura: ‘Devi vincere tu‘”.