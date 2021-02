GF Vip, Giulia Salemi al centro della bufera: la proposta a Pierpaolo non sfugge al pubblico

Nuovamente al centro della bufera è Giulia Salemi, concorrente della quinta edizione del GF Vip. Questa volta a far parlare sono state alcune sue recenti dichiarazioni che non sono sfuggite al pubblico.

“Quando tutti dormono” – Dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, la Salemi non è sfuggita alle critiche. Molto chiacchierata è la sua storia con Pierpaolo Pretelli, nata all’interno del reality.

A far parlare ora sono alcune dichiarazioni che la Salemi ha fatto. Mentre chiacchierava con il fidanzato, uno dei finalisti, l’influencer ha proposto: “Quando gli altri dormono, è lì che dobbiamo approfittarne. Le telecamere sono tutte per noi…”.

“Dobbiamo inventarci qualcosa”, ha dichiarato. La frase non è certo sfuggita agli attenti telespettatori, facendo finire la ragazza al centro della bufera. La ragazza è stata infatti accusata di volersi mettere in mostra per arrivare alla finale.

E se c’è stato chi ha preso le difese della Salemi, definendola una frase ironica, c’è chi pensa totalmente il contrario. Un utente di Twitter ha condiviso il filmato che mostra il momento incriminato, scrivendo: “Fate girare questo video ecco Giulia che in puntata fa la vittima e qui che si organizza per arrivare in finale. Queste parole dimostrano la sua falsità”.