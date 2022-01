GF Vip, i progetti futuri di Manuel e Lulù: “Vogliamo sposarci”

La storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, attuali concorrenti del GF Vip, è stata molto discussa nel corso dei mesi. Costellata da non pochi alti e bassi, la relazione sembra ora andare a gonfie vele. A dimostrazione di ciò sono alcune dichiarazione fatte dalla princess e che hanno spiazzato il web.

“Vogliamo sposarci” – In questi quattro mesi di reality, tra Lulù e Manuel non sono mancate le discussioni e gli allontanamenti. Nonostante tutto, però, da settimane i due hanno deciso di darsi un’altra possibilità e le cose stanno andando nel migliore dei modi.

Le cose starebbero andando così bene che i due starebbero pensando anche alla loro storia una volta chiuso il capitolo “GF Vip”. Infatti, agli attenti telespettatori del reality non sarebbero sfuggite le parole che Lulù avrebbe detto al suo fidanzato durante il compleanno di Katia Ricciarelli. In occasione di tale evento, sono state messe in scena alcune opere teatrali come Romeo e Giulia e la Norma di Bellini. Ai due giovani gieffini sono stati assegnati i ruoli di padre e figlia, mentre i due innamorati sono stati interpretati da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

La decisione non è stata affatto accolta bene da Lulù perché, secondo quanto riferitole dalla sorella Jessica, Manuel non sarebbe stato scelto come Romeo perché essendo sulla sedia a rotelle non sarebbe stato credibile. Una dichiarazione di cui non esistono clip, quindi non è ancora certo che sia vero o se sia trattato di una frase fraintesa da Jessica.

Confidandosi con il fidanzato, la princess gli ha rivelato quanto scoperto dalla sorella. Continuando con il suo sfogo, la ragazza ha ammesso di trovare tale scelta priva di senso, anche perché loro sono una coppia da quattro mesi. Riguardo proprio la loro relazione, Lulù ha aggiunto:

“Sì perché è da mesi che stiamo insieme, siamo fidanzati seriamente, ci amiamo e abbiamo dei progetti per il nostro futuro. Quindi siamo sicuri che vogliamo stare insieme anche fuori di qui, non è un flirt in cui dobbiamo vedere cosa accadrà, io e te siamo sicuri, ci sposeremo e staremo sempre insieme”.

Ovviamente le parole della Selassié sono divenute virali su Twitter e Instagram, facendo sognare i fan della coppia. La coppia, nonostante gli alti e bassi avuti, ha un folto seguito di ammiratori che li sostengono ogni giorno.