GF Vip, la furia social di Delia la moglie di Alex Belli: “Me lo porto via”

Dal suo ingresso al GF Vip, Alex Belli ha attirato gli sguardi femminili di alcune concorrenti. La cosa non è di certo passata inosservata a Delia Duran, la moglie del gieffino, che si è scagliata con furia sui social.

“Me lo porto via” – Nel corso della prima puntata del reality, Belli ha ricevuto alcuni apprezzamenti da parte di alcune gieffine. In particolare non sono sfuggiti i commenti delle principesse Hailé Salsssié e di Sophie Codegoni. La giovane ex tronista, durante la breve clip di presentazione, ha lanciato una frecciatina a Delia: “So che nella casa c’è un uomo molto bello, Alex Belli. So che è sposato, ma è lui che deve essere fedele”.

Queste attenzioni femminili non sono di certo piaciute alla venezuelana che si è subito sfogata sui social. “Ma voi in Italia che visione avete del matrimonio??? Significa ancora qualcosa?? Al mio paese non funziona così… “, ha scritto la donna nelle sue IG Stories. La storia è stata condivisa proprio durante la prima serata del programma, rispondendo così alle allusioni delle principesse.

Lo sfogo della Duran è proseguito: “Mio marito è entrato nella casa perché vuole costruire un futuro per la nostra famiglia. Non è andato lì per allettare e rallegrare ogni tipo di donna insoddisfatta e in cerca di popolarità mascherata da amore. Come ti permetti Sophie Codegoni! Come si permettono le tre “principesse”. Se questa è la piega della trasmissione, entro nella casa e me lo porto via!! Così vi faccio vedere di che pasta sono fatte le venezuelane!”.

Stando alle dichiarazioni di Delia e a quelle delle concorrenti, il pubblico è curioso di scoprire come si svilupperà la vicenda. È inoltre attesa l’entrata della Codegoni, prevista per la puntata di venerdì 17 settembre. Cosa accadrà?