GF Vip, la Gregoracci a Pierpaolo dopo il bacio: “Saranno i miei pretendenti”

Ieri sera è andata in onda la terza puntata della quinta puntata del Grande Fratello Vip, un appuntamento ricco di inaspettati eventi. Tra le tante cose accadute, non è affatto passato inosservato il bacio tra Elisabetta Gregoracci e Pierpaolo Pretelli, due concorrenti.

UNA NUOVA COPPIA? – Durante una sfida, è scattato l’inaspettato bacio tra i due concorrenti Elisabetta e Pierpaolo. Da casa non è affatto sfuggita la chimica che è nata tra i due, tanto che c’è chi grida alla nuova coppia. Infatti, sui social questa nuova ship è stata ribattezzata con il nome Gretelli.

“Ti fischiano le orecchie?” – Nonostante siano dentro la casa più spiata d’Italia, i due protagonisti si sono sicuramente resi conto dell’impatto che il loro bacio ha avuto. Proprio per questo i due concorrenti ne hanno parlato dopo la puntata, come lo testimonia anche il video postato sui social.

Pretelli ha ammesso all’ex moglie di Flavio Briatore che gli fischiano le orecchie. Immediata la battuta della gieffina: “Ti fischiano le orecchie? Qualcuno ti nomina. I miei pretendenti, il mio ex marito, mio figlio”. Ovviamente l’ex velino ha ben compreso l’ironia di quelle parole, rispondendo con lo stesso tono: “Capirai. Uno per uno, fino a domani, bam!”.

LA SFIDA DEL GF – Sembra proprio che il Grande Fratello sapesse dell’interesse che Pierpaolo già nutriva nei confronti della Gregoracci. A Fanpage, infatti, l’uomo lo aveva confessato poco prima di iniziare la sua avventura nel reality.

Sicuramente, proprio per questo il programma ha voluto fare la sfida che ha scatenato i fan del programma. Per guadagnare il budget completo, il reality ha organizzato una prova settimanale che consisteva in un bacio in apnea. Tra le coppie che si sono prestate a questa prova, c’è stata anche quella formata da Elisabetta e Pierpaolo.