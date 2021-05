GF Vip, la reazione di Patrizia De Blanck alle offese di un omofobo: “Lo avrei inseguito per dargliene altre”

Tra i protagonisti della quinta edizione del GF Vip, non è certamente passata inosservata la Contessa Patrizia De Blanck. Con la sua esuberanza e la sua schiettezza, la donna è riuscita a conquistare il cuore di molti telespettatori. Nonostante siano passate non poche settimane dalla sua ultima apparizione televisiva, l’ex gieffina si è resa protagonista del gossip.

“Lo avrei inseguito per dargliene altre” – Mentre stava facendo la spesa in compagnia dell’amico Lorenzo Castelluccio, Patrizia ha preso ad ombrellate un omofobo. A raccontarlo è stata la stessa ex protagonista del reality durante un’intervista ad Affari Italiani. In questa occasione, la De Blanck ha parlato di un uomo sulla cinquantina che si è lasciato andare a commenti sull’influencer, insulti chiaramente omofobi.

Davanti ad un simile comportamento, la Contessa non è certamente rimasta ferma. Come ha rivelato anche durante l’intervista, ha infatti preso ad ombrellate l’uomo. Preso di sorpresa dall’ex concorrente del GF Vip, lo sconosciuto è fuggito.

Riparlando dell’accaduto, Patrizia ha ammesso di essere stata di vedere “omuncoli frustrati e repressi che si permettono di giudicare e offendere” . Continuando ha parlare dell’uomo, la donna lo ha definito un vigliacco per via della reazione avuta davanti al suo gesto. Parlando proprio dell’averlo preso a ombrellate, la Contessa ha ammesso: “Ringrazi il cielo che ho un problema all’anca altrimenti lo avrei inseguito per dargliene altre”.

L’ex protagonista del reality condotto da Alfonso Signorini, ha ovviamente condannato il gesto del 50enne. Ha infatti ricordato che l’Italia è un Paese libero, dove le persone devono sentirsi libere di vestirsi ed essere ciò che sono. Ha inoltre evidenziato come certi comportamenti omofobi, non siano così rari come invece si pensa. Le parole di Castelluccio? Secondo il ragazzo, tutti dovrebbero avere un’amica come Patrizia De Blanck.