GF Vip, la scenata di gelosia di Lulù: il massaggio a Sophie Codegoni

Dopo l’ultima puntata del GF Vip andata in onda lo scorso venerdì, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo sono nuovamente finiti al centro dell’attenzione.

Stando a quanto riportato sui social, la principessa avrebbe fatto una scenata di gelosia al giovane nuotatore. In questa vicenda, inoltre, c’entrerebbe anche Sophie Codegoni.

SCENATA DI GELOSIA – Durante la puntata dello scorso venerdì, Alfonso Signorini ha voluto parlare dei passionali baci che Lulù e Manuel si sono scambiati nella notte. Sebbene non abbiano fatto chiarezza riguardo al loro rapporto, è innegabile che tra i due sia nata una forte intesa.

A spiazzare il pubblico, però, è stata una dichiarazione che Bortuzzo ha fatto a Nicola Pisu. Quest’ultimo, infatti, chiedendogli se un giorno porterà la gieffina nel Love Boat, lui senza pensarci due volte ha detto di no perché porterebbe Alex Belli. Da questa risposta, quindi, sembrerebbe che Manuel non sia fortemente interessato alla principessa.

Dopo la serata di venerdì, nella giornata di sabato i due gieffini hanno nuovamente attirato l’attenzione del pubblico. Nel vedere Bortuzzo fare un messaggio alla Codegoni, anche lei al centro del gossip per le ultime dichiarazioni sull’ex Matteo Ranieri, Lulù si sarebbe ingelosita.

La stessa Sophie ha chiesto alla principessa se fosse gelosa di quanto accaduto con Manuel, ma la ragazza ha prontamente negato. Una volta in bagno con il nuotatore, Lulù gli ha però fatto una scenata di gelosia.

Affronteranno la vicenda anche nella puntata che andrà in onda oggi in prima serata? Sono in molti a porsi questa domanda. Non resta altro che attendere.