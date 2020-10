GF Vip, l’evidente trasformazione di Selvaggia Roma: “Non sono né di plastica né strarifatta”

Dalla sua partecipazione a Temptation Island, Selvaggia Roma, la nuova concorrente del GF Vip, ha avuto un’evidente trasformazione. Lei stessa non ha mai fatto mistero di essere ricorsa alla chirurgia estetica, parlando dei suoi interventi e rivelandone anche i costi.

“Non sono né di plastica né strarifatta” – Come spesso capita nel mondo del web, Selvaggia non è stata immune alle tante critiche riguardo il suo cambiamento. Lei stessa ha ammesso di essersi sottoposta a dei piccoli ritocchi, volendosi migliorare. Inoltre, ha anche parlato del suo corpo, provato da un abuso di steroidi:

“Non sono né di plastica né stra rifatta. Prima mi avete visto sotto effetto degli steroidi, posso dire che non ero io grazie a persone dementi che ti fanno cambiare e credere chissà cosa. Solo dopo ho iniziato a capire e sapere, prima non ne avevo la più pallida idea. Mi hanno indotto nel mondo degli anabolizzanti, rovinandomi. Sono sempre stata così in realtà. Ho riempito una piccolissima parte di labbra e zigomi, anche se ho sempre avuto le guanciotte anche prima di entrare nel programma, ho tolto la gobba al naso e rifatto il seno, ero diventata una tavola”.

I SUOI VARI “RITOCCHI” – Oltre ad ammettere di esser ricorsa al bisturi, la donna ha voluto anche rivelare i prezzi di alcuni interventi a cui si è sottoposta. Ad esempio, non sfuggono le labbra carnose, ottenute dopo varie sedute di filler. Sebbene non abbia specificato il numero di sedute, il costo di una si aggira attorno ai 150/200 euro. Le sedute di filler sono state fatte anche per le guance, visibilmente più sode. La Roma non ha voluto rivelarne il prezzo, ma non si tratta di un intervento permanente. Ogni iniezione di acido ialuronico si aggira intorno ai 300 euro.

Ad essere cambiato è anche il seno, evidentemente più prosperoso. Sono molte le influencer e le vip in generale che ricorrono a questo ritocchino. Per quanto riguarda Selvaggia, per il suo decoletté lei stessa ha ammesso di aver speso ben 6 mila euro. Infine c’è la rinoplastica, utilizzata dalla nuova concorrente del GF Vip per togliere una gobbetta che non le piaceva. Nonostante non abbia detto il costo preciso, il prezzo di questo intervento si aggira intorno ai 6-8 mila euro. Per vedere la foto del prima e dopo, clicca qui.