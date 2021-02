GF Vip, lo sfogo di Pierpaolo su Giulia: “Fuori a livello estetico non ti avrei colpito”

Complice la stanchezza dovuta al prolungamento di questa edizione del GF Vip, non mancano affatto le discussioni. Turbolenta è infatti la storia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, nata all’interno della casa. I due si sono spesso scontrati e ultimamente l’ex velino ha manifestato alcuni dubbi sull’influencer.

“Fuori a livello estetico non ti avrei colpito” – Tentando di chiarire con il gieffino, la Salemi ha voluto capire il perché del suo cattivo umore. Pretelli ha quindi manifestato i suoi dubbi, ammettendo che, secondo lui, la ragazza non sarebbe attratta da lui fisicamente. Questo potrebbe quindi risultare un problema una volta fuori dal reality.

Sempre secondo Pretelli, Giulia sarebbe attratta solo dal suo carattere. Inoltre ha aggiunto che fuori dal programma, lei non lo avrebbe mai notato: “Fuori a livello estetico non ti avrei colpito, tu invece mi sei piaciuta subito. È partito tutto da me e dal mio sguardo”.

Davanti a questi dubbi, la blogger italo-persiana ha tentato di rassicurare il fidanzato: “Se qui c’è un uomo che è il mio genere sia a livello umano che di carattere, sei tu. Stai tranquillo”.

Giulia ha inoltre spiegato di non aver subito dimostrato il suo interesse per via di Elisabetta Gregoraci. Infatti, prima del suo ingresso, non passava di certo inosservato l’interesse che Pierpaolo aveva provato nei confronti della showgirl calabrese.

“Ma secondo te, entro qua dentro e inizio a fare apprezzamenti su un uomo pseudo impegnato?”, ha spiegato la gieffina. Giulia ha poi aggiunto: “Io con i maschi faccio bastone e carota, ti faccio un complimento e poi ti massacro. Ti dico una cosa carina e poi sono una stron*a”.