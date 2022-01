Gf Vip, l’outfit rosa di Soleil cattura l’attenzione dei fan: ecco quanto costano top e pantaloni

La bella italoamericana ha sempre stupido con i suoi look molto appariscenti, ma sono stati in tanti a notare che in realtà i colori tenui e delicati, come in questo caso il rosa, risaltano al meglio i suoi lineamenti

La penultima puntata è stata sicuramente una di quelle fino ad ora più interessanti del GF Vip 6: gli accesissimi scontri che hanno visto protagonista Alex Belli, l’uscita di Manuel Bortuzzo e l’emozionante incontro tra Davide e suo padre hanno reso la serata indimenticabile.

I concorrenti erano, come sempre, tutti molti appariscenti. Ma in particolare Soleil ha catturato l’attenzione degli spettatoir sfoggiando un bellissimo completo in rosa.

La bella italoamericana ha sempre stupido con i suoi look molto appariscenti, accompagnati da makeup e acconciature da urlo, sin dall’inizio del programma.

Ma sono stati in tanti a notare che in realtà i colori tenui e delicati, come in questo caso il rosa, risaltano al meglio i suoi lineamenti. Vediamo insieme quanto ha speso per vestirsi durante una delle ultime puntata.

Il prezzo del completo secondo Closet Italy

Secondo l’informatissima pagina Closet Italy, il suo top arricciato con scollo a barca e ombelico in mostra è un capo firmato Agua project e costa 299 euro, scontato a 210. Per quanto riguarda i pantaloni, dello stesso stile e dello stesso marchio del top, il prezzo è di 385 euro scontato a 270,00.