GF Vip, Manuel e Lulù: sui social emergono nuovi retroscena

Nei giorni scorsi è stata annunciata la fine di una delle coppie più amate dell’ultima edizione del GF Vip. Attraverso un comunicato Ansa, Manuel Bortuzzo ha rivelato la fine della sua storia con Lulù Selassié, confermando le voci che da settimane circolavano sul web. Successivamente all’annuncio della rottura, sui social sono emersi degli inaspettati retroscena.

RETROSCENA DIETRO LA ROTTURA – Attraverso una storia su Instagram, Manuel ha fatto sapere la fine della sua storia d’amore con Lulù. Da quanto dichiarato dal nuotatore, a portare a tale decisione sono state delle divergenze tra lui e la princess. Nonostante le spiegazioni dell’ex gieffino, una parte degli utenti dei social non è convinta della sua versione.

Nelle ore successive alla notizia, Deianira Marzano ha rivelato di aver ricevuto delle segnalazioni riguardanti l’oramai ex coppia. Attraverso una IG Story l’opinionista del gossip ha rivelato che Manuel è rimasto nel vago. Stando sempre a quanto scoperto dalla Marzano, il problema sarebbe il carattere di Lulù.

Le segnalazioni, però, non sono terminate. All’influencer è infatti giunta la segnalazione di una follower amica di una persona vicina alla coppia. Stanto all’utente:

“Ciao Deia. In merito a questo posso dirti che la fine della loro relazione è falsa. In quanto una persona che conosco ha lavorato per le Princess. Lei e Manuel si scambiavano sempre messaggi”.

Nonostante le dichiarazione dei due ex gieffini, il social non si placa. In molti, infatti, hanno iniziato a credere che i due non abbia detto tutta la verità. Nel frattempo alcuni ex volti del GF Vip hanno iniziato a dire la loro su questa rottura.