GF Vip, opinionista della D’Urso pronta a rubare le poltrone ad Antonella e Pupo

Nonostante non si sia ancora conclusa la quinta edizione del GF Vip, c’è già chi pensa alla prossima. Si tratta di Karina Cascella, opinionista fissa di Barbara D’Urso, che ospite a Casa Chi si è lasciata andare a qualche commento riguardo il noto reality di Mediaset.

“Io piuttosto sarei stata perfetta” – La Cascella, intervistata da Gabriele Parapiglia, ha rivelato di vedersi perfetta nei di opniniosita del Grande Fratello. L’ex Talpa ha inoltre commentato quelli attuali, non trovandoli per nulla adatti al loro ruolo.

Riguardo Antonella Elia, figura turbolenta che molto spesso ha fatto parlare per alcune sue dichiarazioni, Karina ha dichiarato: “Io piuttosto sarei stata perfetta nel ruolo di Antonella Elia, lo dico in tutta onestà. Penso che ognuno debba fare quello per cui è portato”.

Neanche Pupo è riuscito a fuggire dalle dichiarazioni della Cascella. Riguardo l’artista, l’opiniosta ha ammesso di non vederlo bene al GF Vip, spiegando anche i motivi: “I suoi interventi sono fuori tempo e nessuno ride alle sue battute”.

“Sarei perfetta come concorrente” – Oltre al ruolo dell’opinionista, Karina si vede perfetta anche come concorrente. Nel salotto virtuale condotto da Parpiglia, la Cascella ha spiegato il motivo che l’ha spinta a rifiutare L’Isola dei Famosi:

“Come ho già detto, non farò L’Isola dei famosi, ho dovuto dire di no. Non riuscirei ad allontanarmi troppo da mia figlia. Se mi offrissero il GF Vip l’anno prossimo? Faccio fatica, però è più vicino, quindi… diciamo che potrei farci un pensiero in più. Se mi chiamano ci penserò, ma la percentuale è bassa“.