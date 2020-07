GFVip, Cecilia Rodriguez pubblica un video con Ignazio Moser e scatena il web

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno vivendo la loro storia d’amore più innamorati che mai. Dopo la fine del Grande Fratello Vip, in cui la sorella minore di Belen era impegnata inizialmente con Francesco Monte, i due non si sono più lasciati. La coppia ha anche passato la quarantena insieme rafforzando ancor di più la loro relazione.

LE VOCI SU UNA PRESUNTA GRAVIDANZA – In questo periodo è circolata sul web una voce molto insistente su una possibile gravidanza di Cechu, spesso smentita. Sono tanti i follower che stanno cercando di scoprire la verità e sembrerebbe essere arrivata la conferma.

Ignazio Moser è stato ripreso in un video di Cecilia mentre monta un passeggino e questo confermerebbe la teoria circolata sul web che vedrebbe Cecilia incinta e pronta a diventare mamma. Tuttavia, le cose non stanno proprio in questo modo poiché il passeggino in questione non è per bambini bensì per cani.

IL PASSEGGINO PER IL CANE – Quello che sta montando Ignazio è un passeggino per animali, più precisamente per la loro cagnolina Aspirina vittima di un piccolo incidente al legame crociato del ginocchio. “Volevo tranquillizzarvi e dirvi che, appunto, la mia Aspirina sta bene. Sta molto bene, cammina, corre, vuole mangiare solo che non riesce ancora ad appoggiare la sua zampetta e domani abbiamo appuntamento dal veterinario per vedere che cos’ha. Se mi vedete in giro con il passeggino non mi prendete per pazza. Aspi pesa dieci chili e non riesco a portarla in braccio tutto il tempo. Quindi la faccio correre e dopo la faccio salire lì per camminare insieme” ha esordito Cecilia.

CECILIA SMENTISCE LE VOCI SULLA GRAVIDANZA – La sorella minore di Belen, inoltre, ha colto l’occasione per smentire la voce sulla sua presunta gravidanza. “La gente mi guarda e mi fa ‘ma dov’è il bambino?’ Non sono incinta, non sono mai stata incinta e non ho mai partorito. Io non ho un bambino ma un passeggino e un cane ferito” ha continuato la ragazza. Cecilia è molto legata alla sua cagnolina perché l’ha aiutata in passato a superare la partenza dall’Argentina.