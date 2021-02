GFVip, Dayane Mello conosce le date del Festival di Sanremo: è polemica

In queste ultime ore, Dayane Mello ha scatenato una polemica senza precedenti sui social. La modella brasiliana, prima finalista del Grande Fratello Vip, si è lasciata sfuggire un dettaglio che solo uno degli autori potrebbe averle riferito: si tratta del Festival di Sanremo. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

DAYANE MELLO CONOSCE LE DATE DEL FESTIVAL DI SANREMO – Durante una chiacchierata in giardino con gli inquilini, Dayane Mello si è lasciata sfuggire un dettaglio non indifferente su quello che accade fuori dalle mura della casa: l’inizio del Festival di Sanremo, il 2 marzo 2021. La modella brasiliana con molta naturalezza ha ammesso: “Tanto il 2 marzo inizia Sanremo”, lasciando i telespettatori a bocca aperta.

I colleghi, inizialmente, non hanno dato peso alla cosa ma gli utenti del web stanno protestando contro la produzione. Come mai questa semplice dichiarazione ha mandato i fan in escandescenza? Molto semplice, i concorrenti del Grande Fratello Vip o Nip sono totalmente ignari di ciò che accade fuori dal reality, è una regola imposta dalla produzione. La stessa regola che quest’anno è venuta a mancare più di una volta.

I telespettatori, infatti, stanno protestando perché accusano la produzione di favoritismi nei confronti di Dayane Mello, non solo a causa della tragica morte del fratello Lucas, ma anche per non aver proferito parola sui voti arrivati dal Brasile, tecnicamente non validi. Come può una concorrente stare chiusa in una casa per cinque mesi e conoscere la data di inizio del Festival di Sanremo, decisa sicuramente qualche settimana fa? Solo uno degli autori avrebbe potuto informarla.

NEYMAR DIFENDE DAYANE MELLO – La modella brasiliana è stata sicuramente una delle protagoniste più controverse del reality. Sicuramente i voti arrivati dal Brasile, che hanno aperto un vero e proprio caso, hanno cambiato totalmente le dinamiche del gioco. Tuttavia, il calciatore Neymar ha difeso Dayane Mello, continuando ad incitare i brasiliani a votare per lei. Ne parlerà Alfonso Signorini in puntata?