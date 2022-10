GFVip, Dayane Mello torna nel reality? La segnalazione

Dayane Mello potrebbe essere in trattativa per rientrare nella casa del Grande Fratello Vip: a riportarlo Casa Pipol su Instagram

Il Grande Fratello Vip potrebbe essere pronto ad accogliere nuovamente vecchie glorie: è il caso Dayane Mello, la quale sembrerebbe essere in trattativa pe varcare di nuovo la porta rossa. Questo è quanto trapelato dall’ultima puntata di Casa Pipol su Instagram.

Vecchie glorie del GFVip

Dopo il caso Marco Bellavia, il GFVip ha dovuto dire addio ad alcuni componenti pertanto la produzione starebbe cercando di rimpiazzarli, puntando eventualmente sulle vecchie glorie. Stando a quanto riportato nell’ultima puntata di Casa Pipol, la Mello sarebbe in trattative per rientrare nella casa più spiata d’Italia.

La modella brasiliana ha diviso moltissimo il pubblico durante la sua edizione, poi vinta da Tommaso Zorzi. La donna è sempre rimasta in casa, per sei lunghi mesi, anche quando ha ricevuto la terribile notizia della morte del fratello Lucas, a causa di un incidente avvenuto in Brasile.

A quanto pare, in questi giorni ci sarebbe stata una chiamata tra Dayane e Alfonso Signorini, il quale l’avrebbe corteggiata tantissimo per il suo temperamento e carattere forte e deciso.

Nuovi concorrenti

Non solo Dayane, la casa è pronta ad accogliere nuovi volti non ancora confermati: ’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella, la modella Helena Prestes, l’ex fidanzato di Pamela Prati Max Bertolani, Patrizia De Blanck e Umberto Smaila. Inoltre, a breve potrebbe essere squalificato Amaurys Perez a causa di una bestemmia in diretta.