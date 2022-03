GFVip, Drusilla Gucci pronta per il reality? Ecco le sue parole

Drusilla Gucci è pronta per una nuova avventura: la fidanzata di Francesco Chiofalo potrebbe addirittura approdare nella casa del Grande Fratello Vip. Ospite fissa nei salottini televisivi, la ragazza ha rilasciato una bella intervista per Superguida. Vediamo cosa ha detto.

GFVip 7? Drusilla è pronta!

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha dichiarato che farebbe volentieri il GFVip 7. Ma non è tutto, perché la ragazza ha anche spiegato chi avrebbe voluto come vincitrice al posto di Jessica Selassié.

“Il GF Vip lo farei. Sarebbe una bellissima esperienza che mi porterei dietro tutta la vita. Chi avrei fatto vincere tra i concorrenti? A me piace molto Soleil Sorge. Ha una lingua tagliente e dà delle bellissime frecciatine. E poi mi sono divertita da morire con il triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. È stato un bell’intrattenimento.”

La malattia del fidanzato e la presunta crisi

Fidanzata con Francesco Chiofalo, la Gucci sta vivendo passo dopo passo la malattia del suo compagno. “Eravamo insieme quando gliel’hanno comunicato. Io passo molto tempo insieme a lui a Roma e a lui è sembrato di vivere nuovamente un incubo. Francesco aveva già avuto un problema anni fa e ha subito pensato che si potesse essere ripresentato quel brutto male” ha detto Drusilla.

“Lui è molto ansioso. Ho cercato di stargli vicino e di convincerlo che non si trattava di qualcosa di grave. Volevo tirarlo su di morale. Per fortuna, è capitata questa partecipazione al programma che gli può servire per distrarsi e per farsi due risate.

Una crisi tra noi due? Siamo due caratteri molto forti e spesso ci scontriamo. Si tratta però di litigate superficiali, nulla di grave. Gli inizi sono sempre molto complicati perché si deve trovare l’incastro giusto con una persona che non si conosce. A volte può capitare di litigare per misurare l’altro e capire fin dove vuole spingersi, cosa piace o non piace. Le chiamerei litigate di collaudo. Abbiamo due caratteri focosi e turbolenti ma l’amore non è bello se non è litigarello” ha concluso la giovane.