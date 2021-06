GFVip, ex concorrente abbandona la televisione

Il mondo della televisione non è così semplice da capire ed è ancora più complesso farne parte. Lo sa bene Asia Nuccetelli, ex concorrente del GFVip e figlia di Antonella Mosetti, la quale ha deciso di abbandonare gli schermi ufficialmente.

LE DICHIARAZIONI DELL’EX GIEFFINA – “Crescendo ho capito di essere e fare scelte diverse dei miei genitori. Ho fatto delle esperienze che probabilmente a 18 anni non le ragioni” ha spiegato la giovane ragazza, la quale quando partecipò al reality aveva solo 20 anni.

La più contenta di questa decisione, però, è mamma Antonella, la quale ha condiviso al 100% questa scelta. “Le sarebbe piaciuto fare criminologia, ma poi si è dedicata ai cavalli. Ne ha tre e gareggia in tutta Italia. Sono molto felice, perché sono stata io a spingerla quando era piccina. Stavo lavorando a un fotoromanzo in Calabria e lì vicino c’era un maneggio con dei pony. Asia aveva tre anni, da quel giorno non si è staccata più dall’equitazione!” ha detto la showgirl.

“Ai miei tempi facevi ore di fila per un provino e se non eri preparata ti trattavano male. C’era una grandissima selezione, mentre oggi si diventa famosi dicendo stupidaggini sui social, una follia. In ogni caso, quando Asia ha capito com’è il mondo televisivo ha pensato bene di non farne più parte e per questo sono la mamma più felice del mondo“ ha continuato la donna.

LA CARRIERA DI ASIA NUCCETELLI – Abbiamo conosciuto la ragazza durante l’edizione del GFVip condotta da Ilary Blasi. Asia aveva stretto un bel rapporto con Andrea Damante ma si era presa anche una bella cotta per lui, tanto da far infuriare Giulia De Lellis, allora fidanzata del deejay. Successivamente, è stata invitata da Barbara D’Urso come opinionista.