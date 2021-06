Napoli, Insigne prova a convincere Emerson Palmieri a vestire l’azzurro

In casa Napoli l’obiettivo di mercato è ormai chiarissimo: Emerson Palmieri. Il terzino sinistro del Chelsea è la prima richiesta di Luciano Spalletti, il quale lo ha già allenato alla Roma e lo considera un rinforzo ideale per l’out mancino della squadra azzurra.

Una delle priorità, oltre all’aggiornamento del centrocampo, è infatti quella di acquistare finalmente un terzino di spessore che possa conquistare il posto da titolare sulla fascia sinistra e far così rifiatare Mario Rui.

Arrivare ad Emerson Palmieri non è facilissimo. Il calciatore italo brasiliano guadagna uno stipendio importante in quel di Londra ed il suo cartellino non è dei più economici. I rapporti tra Napoli e Chelsea comunque sono ottimi e ciò potrebbe agevolare e non di poco la trattativa.

Il passo in avanti però dovrebbe farlo il calciatore stesso, rinunciando ad una piccola parte dell’ingaggio attualmente percepito. A tal fine in questi giorni Lorenzo Insigne sta parlando spesso con Emerson Palmieri, essendo entrambi impegnati con l’Italia ad Euro 2020.

I due calciatori sono in ottimi rapporti e sul campo hanno già dimostrato più volte di avere un grandissimo feeling. Il ruolo di Insigne nella trattativa potrebbe dunque essere di vitale importanza, con Luciano Spalletti che sta aspettando con ansia quello che potrebbe essere il primo rinforzo del Napoli di questo calciomercato estivo.