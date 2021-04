GFVip, finita tra Luca Onestini e Ivana Mrazova? Ecco tutte le segnalazioni

C’è un vero e proprio mistero attorno alla storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. Stando a diverse voci che girano sul web, i due si sarebbero lasciati da già da un pezzo ma non avrebbero ancora confermato la cosa. Qual è la verità? Nel frattempo, continuano ad arrivare segnalazioni, soprattutto a Deianira Marzano.

FINITA TRA LUCA E IVANA? LE SEGNALAZIONI – Nonostante una vecchia smentita, pare proprio che la coppia si sia lasciata. Le segnalazioni arrivate, soprattutto su Luca Onestini, a Deianira Marzano sono tantissime ma la stessa esperta di gossip invita a prenderle con cautela. Secondo Deianira, infatti, Luca e Ivana si sarebbero già lasciati, manca solo l’ufficialità.

“Onestini sta aspettando il grande momento per annunciare una cosa che ormai tutti hanno capito” ha esordito la Marzano su Instagram. Successivamente, la donna ha pubblicato diversi screenshot di alcune follower, le quali giurerebbero di aver visto l’ex tronista assieme ad altre ragazze a Bologna. Ovviamente nessuna di queste voci è stata confermata ma il dubbio rimane.

“Ogni volta che va a Bologna è con questa ragazza […] Non lo nasconde più ormai” scrive una follower a Deianira. Ma non è finita qui, un’altra follower le scrive: “Deia mi devi aiutare a capire… Ho questa amica che fa tutta la misteriosa su sto tizio “famoso” che vede qui a Bologna. Si vedono solo in hotel. Troppe coincidenze”.

Deianira Marzano ha commentato: “Dovremmo chiedere a lui anche se escludo ci risponderà”. Insomma, nulla è confermato ma pare che Luca Onestini e Ivana Mrazova non siano più una coppia. Come se non bastasse, i follower più attenti hanno notato diversi like dell’ex tronista ad altre ragazza. Aspettiamo una conferma (o una smentita).