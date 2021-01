GFVip, Giulia Salemi in crisi contro Pierpaolo, Tommaso e Rosalinda: i gieffini non ci stanno e parte la polemica

Giulia Salemi è spesso al centro del gossip a causa della sua partecipazione a questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer, forse inconsapevolmente, sta mettendo in atto gli stessi comportamenti di qualche anno fa, quando conobbe Francesco Monte durante l’edizione Vip del programma. Ad oggi, Giulia Salemi viene attaccata un po’ su tutti fronti e questo le ha spesso causato malessere; tuttavia, gli inquilini della casa iniziano a “soffrire” questi suoi comportamenti, andiamo per gradi.

IL CROLLO DI GIULIA SALEMI E L’ACCUSA AGLI INQUILINI DELLA CASA – Nella notte, Giulia Salemi ha avuto una sorta di crollo psicologico, uno dei tanti secondo i concorrenti del programma e gli utenti del web. La ragazza ha iniziato a prendersela un po’ con tutti: a partire da Tommaso Zorzi, dopo aver fatto ironia sul suo rapporto con Pierpaolo Pretelli; con Rosalinda Cannavò, la quale pare non essersi accorta di questo malessere e, infine, anche con Pierpaolo Pretelli, il quale nonostante il loro rapporto non si sia accorto di nulla.

Nei video mostrati sui canali social del GFVip, si vede Giulia Salemi nella lavatrice lamentarsi di questa situazione, facendo discorsi sull’egoismo, sull’egocentrismo che regna sovrano nella casa, sull’essere incompresa, sul fatto che lei è sensibile e si preoccupa molto degli altri, ma nessuno si preoccupa per lei, e sulla convinzione che a lei non venga giustificato mai nulla mentre agli altri sì.

POLEMICA IN CASA A CAUSA DELLA LAMENTELA DI GIULIA SALEMI – Tuttavia, questi discorsi non hanno sortito effetti sui diretti interessati, i quali piuttosto hanno cercato di puntualizzare il loro pensiero esortandola, inoltre, a farsi capire meglio poiché spesso i suoi ragionamenti non quadrano affatto. Giulia Salemi non è affatto una ragazza irrispettosa e cattiva, però spesso pecca proprio di egocentrismo; quell’egocentrismo che lei tanto giudica.

Inoltre, la modella italo-persiana vanta il pregio di non definirsi una vittima e di non voler mai cadere nel vittimismo, però secondo gli inquilini e alcuni utenti sul web, si lamenta sempre. Dice di sentirsi incompresa e non capita da molte persone, ma forse dovrebbe capire il punto di vista dei suoi interlocutori. Stanotte, infatti, l’influencer si è estraniata dal gruppo e si è arrabbiata perché nessuno aveva captato il suo malessere. Infine, la Salemi ha concluso dicendo: “Ma va bene così, non voglio fare la vittima, non lo sono. Però nessuno se ne è accorto, ma va bene”. Gli inquilini hanno più volte ribadito che non sono in grado di leggere nella mente delle persone ed è per questo che la ragazza dovrebbe essere più chiara.