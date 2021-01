Belen Rodriguez, sospetta gravidanza: emergono altri indizi

Belen Rodriguez, dopo l’ennesima separazione e questa volta definitiva da Stefano De Martino, ha cambiato totalmente la sua vita. Quest’estate, in un incontro fortuito, ha avuto la possibilità di conoscere il suo attuale compagno, Antonino Spinalbese. I due sembrerebbero molto innamorati, talmente tanto da aver dato vita ad una voce molto insistente su un’ipotetica gravidanza.

BELEN RODRIGUEZ INCINTA? – Pochi giorni fa, il magazine Novella 2000 ha lanciato uno scoop sulla coppia: a quanto pare Belen Rodriguez è incinta. La showgirl argentina aspetterebbe il suo secondo figlio proprio da Spinalbese. Oltre all’indiscrezione lanciata dal magazine di Roberto Alessi, è giunta anche quella di 361magazine, che ha assicurato di aver ricevuto conferme da fonti vicine alla coppia.

Sono passati ormai alcuni giorni da questa notizia bomba e i diretti interessati non hanno proferito parola. In genere, Belen Rodriguez tende subito a smontare voci di corridoio su di lei, questa volta invece c’è solo un assordante silenzio. A questi silenzio si aggiunge anche quello della famiglia della showgirl argentina.

Infatti Cecilia, Jeremias e la mamma Veronica, sempre attivi su Instagram, non rispondono a nessuna domanda dei follower circa la gravidanza della showgirl. Tutti insieme sembrerebbero essersi chiusi nel silenzio più assoluto, forse per non far trapelare notizie.

Come se non bastassero questi indizi, pare che Belen Rodriguez in questi giorni non stia più pubblicando foto integrali. Gli unici scatti pubblicati dalla modella sono datati e appartengono ad una collezione di book fotografici. Nelle stories, invece, appare sempre un po’ nascosta: che stia cercando di non riprendere il pancino?