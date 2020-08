GFVip, Ignazio Moser ha una nuovo flirt? Ecco le dichiarazioni della presunta fiamma

La storia d’amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sembrerebbe essere davvero finita. Una presunta nuova fiamma dell’ex gieffino ha risposto ad alcune domande su Instagram e ha raccontato anche l’incontro con lui in un locale. Vediamo nel dettaglio.

IGNAZIO MOSER HA UNA NUOVA FIAMMA? – Nonostante Ignazio e Cecilia non abbiano rilasciato interviste a riguardo, pare che Moser sia spesso in compagnia di altre donne. Secondo diverse fonti, il giovane in vacanza ha conosciuto una modella di nome Caterina Bernal.

La ragazza in questione ha risposto ad alcune domande su Instagram, anche inerenti ad Ignazio e ha spiegato che i due si sono incontrati ma lui era comunque accerchiato da altre donne. La cosa che l’ha incuriosita di più è stata la capacità di Moser di parlare in argentino e ha svelato di aver avuto una buona impressione di lui.

La modella ha inoltre dichiarato di non avere idea di chi fosse il ragazzo, pertanto, convinta che in quella cerchia ci fosse la fidanzata. Per questo motivo, la Bernal ha tenuto un comportamento normale nei suoi confronti, tuttavia, specificando che Ignazio ha iniziato la conversazione.

A lanciare lo scoop è stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini ma da poche ore, però, ci ha pensato la diretta interessata a fornire dettagli in merito. Inoltre, l’influencer Deianira Marzano ha pubblicato tra le sue Instagram Stories la risposta della presunta nuova fiamma. Tuttavia, il profilo di Ignazio Moser tace. Arriverà la smentita?