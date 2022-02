GFVip, Ivana Mrazova piange la morte del suo cagnolino: arriva il messaggio di Luca Onestini

Ivana Mrazova, ex gieffina e modella, sta affrontando dei momenti molto difficili a causa della morte del suo cagnolino Teddy. Inaspettatamente è arrivato anche il messaggio di Luca Onestini, ex fidanzato della ragazza. Vediamo cosa è successo.

Lotta contro una malattia

Il cagnolino della modella stava lottando da diverso tempo contro un tumore ma purtroppo non ce l’ha fatta. Ivana ha sempre aggiornato i suoi follower sulle condizioni di salute del suo pelosetto, infatti, da un po’ di tempo pubblicava solo notizie inerenti ad interventi chirurgici e visite mediche dal veterinario. La situazione evidentemente era grave sin dall’inizio perché il piccolo Teddy non ce l’ha fatta.

In realtà ieri mattina le cose sembravano essersi aggiustate perché il cagnolino si è sottoposto ad un intervento chirurgico e la ragazza aveva rassicurato i follower. I medici, a quanto pare, erano riusciti a togliere il tumore ma evidentemente Teddy non è riuscito a reggere l’operazione, già di per sé molto complessa.

A distanza di sei ore, infatti, Ivana si è limitata a condividere una foto del suo cagnolino seguito solo dalla frase: “Il mio amore più grande non ce l’ha fatta”. Successivamente la ragazza non ha condiviso più nulla.

Le parole di Luca Onestini

Inaspettatamente è arrivato il messaggio di Luca Onestini, ex fidanzato della Mrazova. Lui infatti ha vissuto per un bel po’ di tempo insieme al cagnolino, pertanto si è particolarmente affezionato. Nel messaggio non c’è nessun riferimento ad Ivana ma solo al piccolo Teddy: “Abbiamo passato 4 anni bellissimi insieme, sei entrato nella mia vita e l’hai colorata di tanti momenti dolcissimi. Il tuo cuoricino per quanto mi riguarda non smetterà mai di battere. Ti voglio bene Teddino, corri e gioca anche in cielo come hai sempre fatto. Noi qui ti ricorderemo sempre”.

Luca, infine, ha anche pubblicato un video in cui corre in spiaggia assieme a Teddy, seguito dalla frase: “Vola felice piccolo Teddy”.