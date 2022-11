GFVip, la mamma di Giulia Salemi: “Ha un seno più piccolo dell’altro perché da bambina ha avuto un tumore”

Giulia Salemi sta attraversando un momento molto felice della sua vita da un punto di vista sentimentale e lavorativo. In tv la cercano tutti ed è molto seguita sui social e l’amore con Pierpaolo Pretelli l’ha portata a decidere di andare a convivere con lui. La mamma dell’influencer italo-persiana, Fariba Tehrani, ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più raccontando una parte inedita della vita di sua figlia.

La battaglia contro un tumore al petto

Forse non tutti sanno che Giulia Salemi, appena nata, ha dovuto lottare con un tumore al petto fortunatamente benigno. Ad accorgersene i suoi genitori, i quali notavano che durante la notte la piccola non riusciva a dormire a causa della tosse, che quasi la soffocava. A quel punto, dopo diverse visite si è giunti alla conclusione: la piccola Giulia aveva una massa importante al petto che doveva essere assolutamente tolta.

La conduttrice, dunque, da piccolissima si è sottoposta ad un intervento di ben cinque ore. Nonostante l’intervento sia riuscito, la piccola per i primi tre anni è stata costretta a controllarsi continuamente poiché molto debole e sofferente.

“Uno dei rischi era che quella massa potesse tornare, per fortuna non si ricreò mai più. A Giulia, però, rimase una grande cicatrice e tuttora ha un seno più piccolo dell’altro. Non ha mai voluto operarsi al seno. Ha voluto tenersi addosso quel ricordo della sua infanzia” ha raccontato Fariba al settimanale. Nella sua famiglia, infatti, ci sono stati diversi casi di tumore per questo la prevenzione per loro è estremamente importante.

Seno naturale

La scorsa estate, proprio Giulia ha smentito di essersi rifatta il seno parlando del tumore: “Il seno è una mia croce perché sul petto ho una cicatrice abbastanza importante. Questa cicatrice, crescendo, è salita, fino a tagliare il mio seno un po’ a croce”. Nonostante questo problema, la giovane ha comunque scelto di non ricorrere al chirurgo plastico.