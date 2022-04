GFVip, la sorella di Manuel Bortuzzo stuzzica le Selassié: “Scusate se non rispondo…”

Da un paio di settimane continuano a susseguirsi voci inerenti al rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due giovani si sono conosciuti al GFVip e hanno intrapreso un’intensa ma travagliata storia d’amore, dovuta anche alla famiglia di lui, estremamente protettiva nei suoi confronti.

Frecciatine social

Stando alle ultime segnalazioni social, ma anche alle stesse parole di Lulù Selassié, tra le due famiglie non ci sarebbero ottimi rapporti. I Bortuzzo farebbero molta fatica ad accettare le principesse e pare che non cerchino nemmeno di nasconderlo. Clarissa, sorella più piccola, ha anche lanciato una chiara frecciatina su Twitter: “Il silenzio è oro, la parola d’argento”.

La risposta di Jennifer Bortuzzo

Attualmente non sappiamo la natura dei rapporti tra le due famiglie ma di fatto sembrerebbe che non scorra buon sangue. Jennifer Bortuzzo, sorella del nuotatore, avrebbe replicato a queste pacate frecciatine di Clarissa: “Scusate se non rispondo alle vostre frecciatine, ma ho finito l’asilo da qualche decennio”.

Nonostante questi scontri social, pare che la storia d’amore tra Lulù e Manuel proseguirebbe a gonfie vele e senza intoppi.

La famiglia del nuotatore non apprezzerebbe Lulù in quanto hanno notato un drastico cambiamento nel figlio Manuel. Questo astio nei confronti della principessa in realtà non è mai stato nascosto da loro, nemmeno durante la permanenza in casa.