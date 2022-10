GFVip, la sorella di Nikita Pelizon risponde allo scoop lanciato da Chi Magazine: “Irrispettoso”

La sorella di Nikita Pelizon, Jessica, si è scagliata ferocemente contro l’ultimo scoop lanciato da Chi Magazine, diretto da Alfonso Signorini. Nello specifico, si è parlato moltissimo del fidanzato che l’attuale gieffina avrebbe fuori dalla casa, tale Valerio Tremiterra. La sorella della modella, però, non ha apprezzato affatto questa notizia e si è scagliata dapprima contro lo scoop e successivamente contro l’uomo, il quale a detta di Jessica starebbe cercando solo notorietà.

Lo scoop di Chi

“Scoop di CHI: ecco chi è il fidanzato segreto di Nikita Pelizon del GF Vip. Lo vediamo in questo video che Nikita ha mandato all’uomo poco prima di entrare nella Casa. In questo romanticissimo video la Pelizon ha raccolto le immagini più belle della loro storia, con in sottofondo la struggente Ogni tanto, tu di Gio Evan, un inno a volersi bene. Nessuno mi ha preso sia mentalmente che fisicamente e poi se penso a che cosa ho fuori, non c’è proprio da discutere su questa cosa sarebbe un andare a perdere, ha confessato Nikita.

Lui si chiama Valerio Tremiterra, ha 54 anni (lei ne ha 28), è imprenditore nel campo della ristorazione, proprietario di Bottega Ghiotta. Si sono conosciuti quest’estate in Sardegna a una cena e non si sono più lasciati. Prima che lei entrasse al Gfvip lui le ha detto: Ho 54 anni, fai la tua esperienza, e lei gli ha mandato il video che vedete.

É stato Valerio a mandare a Nikita un aereo con un messaggio in codice, “222”, che è un numero simbolico che indica un incoraggiamento dei propri angeli custodi a stabilire armonia ed equilibrio in tutte le aree della vita. Nikita ha raccontato del suo passato difficile, del distacco dalla famiglia e dell’istinto di farla finita. Ma poi si è ricostruita, ha ritrovato la propria luce.

Ecco il testo di Gio Evan che Nikita ha dedicato al fidanzato. “Conserva sempre un pezzo di te, esistiti, tieniti a mente, non scomparirti troppo/conserva sempre un pezzo di te/esistiti,/mantieniti intero,/se serve, abbracciati da solo/ogni tanto tieniti a mente/non scomparirti troppo/che c’è tempo per diventare il vento,/per ora sii tempesta/fatti goccia che piomba a dissetare/le persone a forma di foresta/non sfuggirti, che poi riesce difficile/prenderti per mano”, queste sono le parole riportate dal magazine di Alfonso Signorini.

Jessica si scaglia contro lo scoop

La sorella di Nikita, però, non ha affatto apprezzato questa notizia e tramite il profilo che gestisce al posto della gieffina, attualmente in casa, ha deciso di dire la sua. “Trovo irrispettoso, immaturo e allucinante che una conoscenza, seppur piacevole, dopo sole due settimane è definita ‘fidanzamento’. Sono la sorella di Nikita Pelizon, se lui per lei fosse una storia importante me ne avrebbe sicuramente parlato. Fra l’altro trovo veramente di cattivo gusto, oltre che potenzialmente un reato, la diffusione di materiale privato riguardante mia sorella senza aver ricevuto il suo consenso. Spero seriamente che questa persona non abbia fatto quest’azione per ricevere notorietà, comunque quando Nikita uscirà dalla casa verranno sicuramente presi provvedimenti nei confronti di questo individuo per il danno che sta provocando” si legge su Instagram.