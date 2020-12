GFVip, l’ex di Pierpaolo Pretelli parla di Elisabetta Gregoraci

Questa edizione del Grande Fratello Vip ha visto come protagonisti Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. I due hanno creato una bella amicizia che, successivamente, dalla parte di Pierpaolo è diventata qualcosa di più. Il ragazzo ha ammesso di provare dei sentimenti per Elisabetta, la quale però non riesce a lasciarsi andare del tutto.

ELISABETTA GREGORACI ABBANDONA IL PROGRAMMA – Come se non bastasse, l’ex moglie di Flavio Briatore ha preso una decisione molto drastica. La donna, a partire da stasera, non sarà più una concorrente del Grande Fratello Vip e non prolungherà il contratto fino a febbraio. La decisione è stata molto sofferta e Alfonso Signorini ha tentato in tutti i modi di farla rimanere.

Tuttavia, Elisabetta ha deciso di tornare dal figlio Nathan Falco e di concludere qui la sua avventura con Pierpaolo Pretelli e con il GFVip. Quest’ultimo, infatti, sapeva di questa decisione ma ovviamente il dispiacere è stato immenso. Una donna che ha fatto parte della vita dell’ex velino ha parlato di questa situazione.

ARIADNA ROMERO COMMENTA ELISABETTA GREGORACI – Ariadna Romero è la ex di Pierpaolo Pretelli, dai quali è nato uno splendido bambino che Pierpaolo ama moltissimo. La donna, fino ad ora, non si è mai pronunciata sulla situazione, tuttavia, i fan spesso le hanno chiesto di dare un giudizio su Elisabetta Gregoraci. “Cosa penso di Elisabetta Gregoraci? Mi tocca rispondere perché il 99% delle domande che mi state facendo riguardano questo. In realtà io vorrei evitare perché non mi piace mettere il becco in cose che non mi competono, ma se voi siete così curiosi… Io non devo dare l’approvazione a nessuno nel senso che ognuno è grande e sa cosa fare, cosa vuole” ha esordito l’ex di Pretelli.

“Però se mi chiedete cosa penso di lei, penso che è una donna e le donne vanno capite; lei è una mamma che mette al primo posto il figlio, questo è importante. Lei capisce anche quali sono le priorità quando c’è un bimbo, però il fatto di essere mamma e donna, di provare dei sentimenti… però questo sta a Elisabetta Gregoraci e a Pierpaolo per capire se c’è o non c’è; bisogna anche avere pazienza dall’altra parte e sensibilità” ha concluso la donna. Cosa pensate di queste parole?