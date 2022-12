GFVip, Oriana Marzoli su Antonino Spinalbese: “Sta ancora male per Belen”

Oriana Marzoli, chiusa attualmente nella casa del GFVip, sta soffrendo molto il suo rapporto controverso con Antonino Spinalbese. L’ultimo confronto tra l’hair stylist e Ginevra Lamborghini le ha dato il colpo di grazia e ad oggi tra i due c’è il gelo. L’ex di Belen Rodriguez ha poi provato a minimizzare il suo rapporto con l’influencer spagnola, ma lei si è difesa e nelle ultime ore si è lasciata andare ad importanti confessioni con Luca Onestini.

Oriana su Antonino: “Sta ancora male per la sua ex compagna”

La giovane si è confidata con Luca Onestini e ha rivelato particolari importanti sulla vita di Antonino. Nello specifico, secondo Oriana, l’hair stylist starebbe ancora tanto male per la fine della relazione con Belen Rodriguez.

“Lui non si è comportato bene con me. Poi davanti a tutti scarica tutto. Lui ha dormito con me. Anche dopo che avevamo discusso mi ha riempita di baci in tutta la faccia. Ma dai, un ragazzo che vuole solo quella cosa da me. Mi riempiva di baci, mi accarezzava e mi lisciava con dolcezza. Se ho pianto è perché tra noi è successo qualcosa“ ha esordito Oriana.

“Sotto le coperte non c’è stato solo qualcosa di fisico o dei baci. Lui è stato molto dolce con me e mi ha detto cose carine. Parlava come se fuori ci sarebbe stata una storia. Per questo sono delusa, perché fa sembrare che lui non ha vissuto la stessa cosa che ho vissuto io. Ti dico che secondo me lui sta ancora male per la sua ex fidanzata. Guarda che io ho pensato proprio questa cosa“ ha poi rivelato.

“Però poi cambia opinione ogni secondo. Comunque quello che dice a tutti e quello che diceva a me sono cose diverse. Con me non c’erano solo baci, adesso basta però non voglio più fare la figura della scema. Il nostro rapporto non tornerà mai come prima. Voglio avere un buon rapporto con lui, ma lo faccio per me, non certo per lui” ha concluso. Saranno vere queste parole? Non ci resta che scoprirlo.