GFVip, Pierpaolo Pretelli confessa: “In intimità sono molto esigente”

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, nonostante le malelingue, continuano la storia d’amore iniziata durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. I due giovani si sono conosciuti nella casa e poi pian piano innamorati; ad oggi, sono più felici che mai e hanno fatto delle confessioni al settimanale Chi.

RAPPORTO DI COPPIA – L’influencer italo-persiana sta vivendo un periodo molto felice e roseo della sua vita: “Essere desiderata tanto da un uomo per un’insicura cronica come me é un’iniezione di autostima”. “Ho fatto dei passi avanti, anzi, dei passoni, mi trovo in un momento dove sono a mio agio con il mio corpo, anche se non ho l’addominale scolpito, mi piaccio in costume da bagno mentre prima mi vergognavo.

La miccia è Pierpaolo, ma anch’io mi guardo con gli occhi dell’amore, non con gli occhi di prima, quando mi sentivo inferiore, non all’altezza. Mi sento maturata e mi sento valorizzata, miglioro crescendo, come Kim Kardashian. È bello piacersi e sapere di piacere” ha continuato la Salemi.

DICHIARAZIONI BOLLENTI – Pierpaolo Pretelli ha successivamente parlato di come vive la sua relazione con l’influencer. Il ragazzo è sceso molto nei particolari dichiarando di avere un’ottima intimità. “Ci divertiamo un sacco, ridiamo, scherziamo, é bello avere una ragazza che e anche una tua amica, che é tutto. Ho sempre sognato la famiglia del Mulino Bianco” ha detto.

“Diciamo che sono molto esigente e lei mi accontenta. Mi ha detto: ‘Dalla Casa non sembrava’. Ma lì, davanti alle telecamere, avevo le mani legate!” ha continuato l’ex Velino di Striscia. E il lavoro? I due giovani ragazzi hanno dei progetti ben precisi. “Quest’estate faremo un salto a Maratea per far conoscere meglio Giulia ai miei genitori e ai miei nonni. C’è una bella armonia anche da quel punto di vista, sono sereno. Tale e Quale Show? Mi piacerebbe” ha detto Pretelli.

“Ho firmato due importanti contratti come testimonial, raggiungendo un obiettivo che mi ero prefissata. Tornerà Salotto Salemi più grande e importante e voglio fare radio” ha concluso Giulia Salemi.