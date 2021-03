GFVip, Rosalinda Cannavò risposta fredda a Stefania Orlando: “A buon intenditor poche parole”

L'ex gieffina ha risposto ad un commento della Orlando in un post di Andrea Zenga. Gelosia in corso?

In questi ultimi giorni, Rosalinda Cannavò è balzata su tutti i blog di gossip dapprima per la scelta di allontanarsi un po’ dai social, successivamente per una risposta ambigua a Stefania Orlando. Cosa sarà successo? Vediamo insieme.

STEFANIA ORLANDO COMMENTA UNA FOTO DI ANDREA ZENGA – Tutto è iniziato quando Stefania Orlando ha lasciato un commento positivo sotto uno scatto pubblicato da Andrea Zenga. Come ormai saprete, il figlio del campione Walter ha intrapreso una relazione con Rosalinda Cannavò, nata proprio al GFVip.

Nonostante questa bella storia d’amore, Stefania Orlando ha sempre avuto una bella amicizia con Zenga, senza mai sfociare in altro. Vi ricordiamo, inoltre, che Stefania è felicemente sposata e anche relativamente più grande di lui. Tuttavia, la donna ha voluto lasciare un commento innocente sotto una foto pubblicata da Andrea Zenga: “Stupendo”, con un emoji che manda un bacio. Insomma, nulla di compromettente soprattutto conoscendo la natura del loro rapporto.

LA RISPOSTA FREDDA DI ROSALINDA – La notizia sconvolgente che sta circolando sui social però è una risposta al commento della Orlando di Rosalinda Cannavò. La ragazza ha scritto un commento al vetriolo, ma non conosciamo i motivi di tale gesto. Che l’attrice sia gelosa del rapporto tra Stefania e Andrea? Oppure ha semplicemente saputo dell’intervista della Orlando a Casa Chi?

Infatti, Stefania Orlando ha rilasciato una breve intervista a Casa Chi e ha raccontato un po’ il suo percorso. Inoltre, la donna ha commentato il rapporto di Rosalinda e Dayane e ha dichiarato che anche l’attrice siciliana ci ha un po’ marciato. “Che sei stupendo lo lascio dire pubblicamente agli altri… io te lo dico ogni giorno che sei una ‘persona stupenda’, SOPRATUTTO DENTRO, e lo faccio guardatoti negli occhi. A buon intenditor poche parole” è stata la risposta di Rosalinda.

Come se non bastasse, Stefania Orlando ha lasciato un like ad un video postato da una pagina con la seguente descrizione: “Mentre la cara Rosalinda stava dietro a Dayane, per Zenga c’è sempre stata Stefania ‘ORLENGA'”. Cosa c’è dietro?