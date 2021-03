GFVip, Tommaso Zorzi in auto con Andrea Damante: il video scatena i follower

In queste ultime ore, Tommaso Zorzi e Andrea Damante hanno scatenato i follower a seguito di un video pubblicato insieme. Cosa fanno insieme i due protagonisti del Grande Fratello Vip? In realtà, la risposta è molto semplice. Vediamo cosa è successo.

TOMMASO ZORZI IN AUTO CON ANDREA DAMANTE – Nella breve clip pubblicata da Tommaso Zorzi, il vincitore del GFVip si mostra in auto con il deejay veronese. I due ascoltano musica mentre Damante sta guidando, mandando i follower in estasi. Ma cosa ci fanno insieme? In realtà, tutti sanno che i due ragazzi sono in buonissimi rapporti.

Tommaso Zorzi e Andrea Damante hanno diverse cose in comune. Prima di tutto, entrambi hanno partecipato al Grande Fratello Vip, anche se in edizioni diverse. Come saprete, Tommaso Zorzi, inoltre, ha vinto quest’ultima edizione e la sua carriera sta decollando.

I due ragazzi hanno in comune anche la stima che nutrono nei confronti di Maria De Filippi. Andrea, infatti, è stato “lanciato” proprio grazie a Uomini e Donne mentre Tommaso ha spesso dichiarato di stimarla moltissimo. Per ultimo, ma non meno importante, Tommaso Zorzi è molto amico di Giulia De Lellis.

Infatti, in occasione di una chiacchierata al GFVip con Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, l’influencer milanese dichiarò: “Giulia e Andrea? Spero stiano ancora insieme”. Purtroppo sappiamo come poi è andata a finire. Nonostante la rottura, Tommaso e Andrea sono comunque rimasti in buoni rapporti, tanto che il deejay veronese ha condiviso il piccolo video sul suo profilo.