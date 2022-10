GFVip, un’amica di Giaele De Donà: “Lei è bisessuale, abbiamo avuto qualcosa in passato ma non voleva che si sapesse”

Emy Buono, amica di Giaele De Donà, durante un’intervista a Casa Pipol con Giovanna Abate e Gabriele Parpiglia ha dichiarato che la gieffina sarebbe bisessuale. Un outing a tutti gli effetti considerando che la giovane è sposata, pur avendo una relazione aperta con suo marito e senza aver mai dichiarato le sue preferenze sessuali.

Le parole di Emy

Giaele ed Emy si sono conosciute nel reality Ti Spedisco In Convento e da lì sono diventate molto amiche. “Io ho conosciuto Giaele a Ti Spedisco In Convento e lì abbiamo spesso litigato. Poi però vivendoci per un mese intero ho capito che lei poteva interessarmi esteticamente ma anche mentalmente. Se sono bisex? No, io non mi do etichette.

Mi piacciono le menti delle persone. Mi ha affascinata. Al Grande Fratello Vip sta facendo vedere solo la sua parte brutta, ma ha anche una parte bella. Poca, ma c’è. Quella piccola parte mi ha incuriosito e abbiamo iniziato anche a conoscerci fuori dal programma” ha esordito la ragazza.

Relazione clandestina con Giaele

La ragazza attualmente è fidanzata con Denis Dosio ma ha svelato di aver avuto una relazione nascosta proprio con la modella e gieffina. “Lei è pazza come me, facevamo serate ed è nata una passione. Abbiamo iniziato a baciarci e ogni volta che ci vedevamo scattava un qualcosa. Nessuno sapeva di questa cosa, neanche il marito. Lei era come se si vergognasse di questa nostra relazione. Infatti mi fa strano di come lei stia parlando ora di un approccio che ha avuto con Taylor Mega perché si vergognava di esprimere il suo lato bisex.

Mi ha sempre detto: ‘Emy non devi assolutamente mai far uscire questa nostra relazione perché non voglio che si sappia in giro perché non voglio che la mia famiglia sappia che ho provato attrazione per il sesso femminile, e poi sono sposata!’. Non siamo mai state fidanzate, ma prima che entrasse al GF ci siamo viste e abbiamo fatto qualcosina“ ha spiegato Emy.