Giaele De Donà, matrimonio al capolinea: “Io e Brad abbiamo deciso di prendere due strade diverse”

Tra le protagoniste della settima edizione della settima edizione del GF Vip, Giaele De Donà è tornata al centro dell’attenzione. Attraverso il suo account Instagram, la donna ha reso ufficiale la fine del suo matrimonio con Bradford Beck.

“Io e Brad abbiamo deciso di prendere due strade diverse” – Durante la sua avventura all’interno della casa, la De Donà aveva fatto parlare per il suo “matrimonio aperto” con Brad. La donna, infatti, si era avvicinata molto ad Antonino Spinalbese, tanto da spingere il marito ad intervenire in un confronto.

Nonostante la crisi scoppiata durante il periodo del GF Vip, Giaele e il marito avevano ritrovato la loro serenità lontano dalle telecamere. Negli ultimi tempi, però, si era iniziata a vociferare un’altra crisi matrimoniale, dato che la coppia non aveva trascorso il Natale insieme.

Davanti agli insistenti rumor sul suo matrimonio, Giaele ha deciso di intervenire sulla questione. L’ex gieffina ha voluto rendere ufficiale la fine della sua storia d’amore con Brad:

“Non avrei mai voluto fare questa story ma dopo tutti i commenti che ho letto ed i messaggi ritengo che sia arrivato il momento. Anche perché ho letto dei commenti davvero esagerati e inopportuni proprio per il momento così delicato. Anche se non l’avevo detto ma in molti di voi l’anno capito, io e Brad abbiamo deciso di prenderci una pausa. Di prendere due strade diverse. Lo sto dicendo qui per essere totalmente trasparente con voi come sono sempre stata. Ed anche perché la nostra storia è stata pubblica, quindi penso sia giusto arrivati a questo punto, anche perché tanti di voi l’avevano già capito. I motivi per cui abbiamo deciso di prendere questa scelta sono tanti. A momento debito magari ne parlerò, adesso non è il momento. Vi chiedo solo di rispettare questo momento così delicato e basta”.