Giugliano, 21enne muore per arresto cardiorespiratorio: in corso l’autopsia

Triste notizia di apprende in quel di Giugliano, attraverso anche la notizia lanciata da Teleclubitalia. Fortuna Esposito, ragazza di appena 21 anni e residente nel comune di Marano, è deceduta nell’ospedale in quel di Giugliano a causa di un arresto cardiorespiratorio.

La giovane soffriva d’asma e nulla hanno potuto i vari interventi dei medici. Probabilmente il decesso è avvenuto ancor prima dell’arrivo dell’ambulanza. Il tempo ha quindi reso vano ogni tipo di aiuto, compreso il massaggio cardiaco effettuatogli.

Restano ora da capire ovviamente le varie dinamiche, ancora poco chiare per larghi tratti. A tale proposito infatti la salma è stata sequestrata per praticare l’autopsia su di essa. La ricerca andrà ad evidenziare eventuali responsabilità che potrebbero emergere dal triste evento.

Per ora, in attesa di nuovi sviluppi, vi è solo la tristezza lasciata dalla funesta notizia. Una ragazza giovanissima che purtroppo ha dovuto lasciare anzitempo tutti i suoi affetti, con la famiglia in preda alla disperazione di questi giorni.

Considerato il contesto, anche l’impossibilità di donare alla dipartita un funerale di tutto rispetto addolora e non poco i familiari. C’è poco o nulla da poter fare in attesa dell’autopsia, che ugualmente non potrà risolvere un granché. Solo tanta tristezza, tanta tanta tristezza per la tragica notizia.