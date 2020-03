Giugliano unita contro il Coronavirus: alle 18 musica classica napoletana dalle finestre. Video!

L’emergenza Covid-19 costringe l’Italia intera a restare a casa per prevenire il contagio. I cittadini cercano di occupare la giornata in maniera diversa: c’è chi si cimenta in cucina, chi allena il proprio fisico tra le mura domestiche e chi si rilassa guardando la TV. Il tempo in casa, però, trascorre lentamente, ma a Giugliano in Campania, paese dell’area Nord di Napoli, per porre fine alla monotonia i cittadini hanno deciso di darsi appuntamento alle 18 del pomeriggio per intonare canzoni classiche napoletane. Un episodio simile era avvenuto anche in altre zone di Napoli nella giornata di ieri. Dalle finestre si possono ascoltare le note di ‘O surdato ‘nnammurato, Abbracciame di Andrea Sannino e tante altre. Ecco le immagini: