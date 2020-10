Giulia Cavaglià: ritocco al seno?

A finire al centro dell’attenzione social è Giulia Cavaglià, nota per esser stata l’ex tronista di Uomini e Donne e per la sua storia, oramai finita, con Francesco Sole. Nelle ultime ore non è sfuggito un dettaglio notato nelle ultime IG Stories, dando vita a ipotesi che vedrebbero la ragazza esser ricorsa al ritocco estetico.

RITOCCO AL SENO? – Come fatto notare da veryinutilpeolpe.it, la Cavaglià avrebbe fatto qualcosa al seno. All’occhio attento dei follower, non è sfuggita una delle foto che l’ex tronista ha condiviso nelle storie di Instagram. Nello scatto incriminato si vede Giulia con indosso un vestitino color panna. A non passare inosservata è la scollatura, dove si nota un décolleté più prosperoso del solito.

Si potrebbe sicuramente pensare anche ad un reggiseno push-up o dal modello dell’abito stesso, in cui aderisce su tutta la parte superiore. Facendo però un confronto con una vecchia foto dell’influencer, non sfugge la notevole ed evidente differenza del seno. Sono quindi in molti ad aver ipotizzato che ci sia lo zampino del chirurgo.

Non è la prima volta che Giulia finisce sotto i riflettori di Instagram per il suo corpo. Agli inizi del 2020, erano stati tanti gli utenti del social a chiedersi se la ragazza fosse ricorsa ad un ritocco estetico. Il motivo? Sempre il décolleté.

NON SAREBBE LA PRIMA VOLTA – Se veramente la ragazza avesse ritoccato il seno, non sarebbe comunque il primo ritocco dal chirurgo. Infatti, verso la fine del 2019 l’ex tronista si è sottoposta ad un rinofiller. Ad ammetterlo è la stessa Giulia Cavaglià, pubblicando una foto che mostra il prima e dopo, spiegando: “Non è permanente, dopo un po’ di riassorbe e dopo un anno va rifatto“. Clicca qui per vedere la foto.