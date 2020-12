Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme a Roma? Gli indizi sospetti

Giulia De Lellis e Andrea Damante erano sicuramente entrambi a Roma nelle scorse settimana, e in queste ore, per motivi diversi, sono entrambi a Dubai coi rispettivi partner. Per quanto riguarda Roma, alcuni tra i fan più accaniti hanno pensato che potessero esserci andati addirittura insieme. Circa l’argomento, gli indizi sui social non mancano.

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE INSIEME A ROMA? – Nonostante i numerosi indizi, non sono venute fuori foto di Andrea Damante e Giulia De Lellis insieme. Le ultime foto in cui appaiono vicini risalgono all’ultima estate trascorsa insieme, prima di lasciarsi definitivamente. In molti hanno però notato che i due hanno trascorso, a quanto pare separatamente, un weekend a Roma. Saranno solo coincidenze? Certo, ci sono stati parecchi indizi sui social.

Non ci sono stati avvistamenti di coppia, anche se, stando ai gossip, c’è chi addirittura parla di un presunto incontro segreto. Le foto pubblicate nelle storie mostrano come i due abbiano percorso le stesse tappe: Piazza di Spagna, Via del Babuino, la Fontana di Trevi e altri luoghi del centro storico.

Giulia si è concessa un ”pomeriggio da turista” come ha dichiarato lei stessa, mentre Damante, che ha pubblicato una foto sui social in cui si ritraeva in un hotel vicino Piazza del Popolo, ha trascorso la nottata a poche ore dal posto in cui alloggiava Giulia.

In serata Giulia è tornata a Pomezia per andare a trovare i nonni, prima di rientrare a Milano. Ci sarebbe un buco di un paio d’ore nella giornata di sabato sera. Potrebbe essere il momento nel quale i due si sarebbero incontrati. Non ne abbiamo la certezza, ma è sicuro che tra i due ci sia sempre stato un legame forte. Per vedere le foto sospette clicca qui.