Giulia De Lellis: risponde a chi l’accusa di aver organizzato la paparazzata di Chi

Nell’ultimo periodo a finire al centro del gossip è Giulia De Lellis, nota influencer e amata ex corteggiatrice di Uomini e Donne. A far impazzire il web e le riviste è il triangolo amoroso che la vede protagonista insieme ad Andrea Damante e Andrea Iannone. Inoltre, questa settimana la ragazza, insieme all’ex tronista, è stata paparazzata dal settimanale Chi, confermando così le voci sul loro conto.

LA FINE CON IANNONE – Sembrava che Giulia avesse voltato pagina, finalmente serena insieme al pilota di MotoGP. I due, sia agli eventi che sui social, si erano sempre mostrati innamoratissimi e inseparabili. Negli ultimi mesi, però, erano iniziate a circolare voci riguardo una presunta crisi tra i due, confermata poi dalla stessa influencer. La De Lellis, infatti, su Instagram, aveva parlato di “momenti delicati”, ma senza scendere nei dettagli, chiedendo solo ai follower di essere comprensivi.

LA DICHIARAZIONE DI PARPIGLIA – Una volta annunciata la fine della sua storia con Iannone, i social sono impazziti. Sono stati in molti a parlare di un possibile ritorno di fiamma, tenendo conto che anche Andrea Damante fosse tornato da poco single. L’ex corteggiatrice, inoltre, ha deciso di passare la quarantena a Pomezia, la sua città natale. In tanti hanno iniziato ad insinuare che non fosse sola in appartamento, ma che stesse trascorrendo l’isolamento in compagnia del suo storico ex fidanzato. A confermare i rumors è stato il noto giornalista Gabriele Parpiglia, lanciando lo scoop in una diretta Instagram: “Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno facendo una bella quarantena insieme”. All’inaspettata dichiarazione del giornalista, il web è subito impazzito, cercando ulteriori indizi che confermassero quello che già in molti credevano.

LA PAPARAZZATA DI CHI – A confermare per l’ennesima volta i rumors che vedrebbero il ritorno di fiamma tra Giulia e Damante è stato il settimanale Chi. La rivista è riuscita a paparazzare la coppia, facendola finire nel numero che uscirà questa settimana: “Dopo settimane di rumors senza mai una prova o una conferma ufficiale, “Chi” pubblica, nel numero in edicola da domani , le prime foto che confermano la rappacificazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. L’influencer e il dj, che si erano lasciati un anno e mezzo fa, non solo sono tornati insieme, ma stanno trascorrendo insieme la quarantena a Pomezia , nella casa di Giulia, da dove escono soltanto per fare la spesa per loro e per la famiglia dell’influencer”

LE ACCUSE – C’è chi, però, non crede a questo scoop. Infatti, alcuni utenti hanno accusato l’influencer di aver organizzato tutto, così da ottenere più visibilità mediatica. “L’esclusiva con la rivista te la sei rovinata da sola, attenta ai dettagli la prossima volta”, commenta così un utente di Instagram. Ovviamente, non è mancata la risposta dell’influencer.

LA RISPOSTA DELLA DE LELLIS – La risposta dell’ex corteggiatrice non è mancata, volendo così smentire le accuse che le sono state mosse dopo l’uscita degli scatti del settimanale. Sotto il commento, Giulia ha risposto: “Parti dal presupposto che io non faccio parte di quelli che si vendono, ma se fossi così disperata, almeno un po’ di blush, o un filo di mascara, conoscendomi, non lo avrei messo? Mio dio, sembro un cesso e dai”. Screen disponibile qui.