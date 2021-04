Giulia De Lellis: scoppia la polemica per delle IG Stories

Reduce dal successo del suo primo film, Giulia De Lellis è finita nuovamente al centro della bufera. A far storcere il naso a molti utenti di Instagram, sono state alcune IG Stories condivise dall’influencer.

PIOVONO CRITICHE – Nella giornata di ieri, la pagina Instagram Veryinutilpeople ha condiviso un video con protagonista la De Lellis. Nel breve filmato sono state inserite alcune recenti storie su Instagram che sono divenute subito virali.

Da sempre attiva sui social, Giulia ha spesso voluto parlare di tutto con i suoi follower. Nel corso degli anni, infatti, non sono mancate le confidenze, gli sfoghi dell’ex corteggiatrice. Anche nelle scorse ore, la De Lellis non si è tirata indietro nel raccontare ai fan cos’è accaduto.

Da quanto detto nel video di Veryinutilpeople, Tommy, il cane preso da Giulia e Andrea Damante, sembra sia andato in calore. Proprio a causa di questa condizione, nella giornata di ieri al cagnolino sono accadute cose per nulla piacevoli.

“Sapete che Tommy ha la fissa del sesso?”, ha così esordito l’influencer. Proprio per via di queste prestazioni sessuali, al cane è accaduto un qualcosa di spiacevole che ha fatto spaventare la padrona: “Ha fatto talmente tanto sesso che questo pisellino non gli rientrava e lui piangeva da morire, ha sofferto.. non potete capire, non lo avevo mai visto così”.

Spaventata da quanto accaduto, Giulia ha prontamente chiamato il veterinario che le ha subito consigliato cosa fare per far star meglio il cucciolo.

Davanti a questo racconto, non sono mancati i commenti negativi. Sotto al video incriminato, infatti, in molti si sono lamentati delle IG Stories condivise da Giulia De Lellis. Nonostante questo, però, c’è chi ha preso con ironia le storie della ragazza, come Tommaso Zorzi che le ha ricondivise sul suo account Instagram.

