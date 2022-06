Giulia De Lellis, svelati i motivi per cui non appare sempre con Carlo Beretta: nessuna crisi in vista

Giulia De Lellis in questi giorni ha fatto parecchio parlare di sé per la sua storia spesso misteriosa con Carlo Beretta. Ma perché misteriosa? A differenza delle sue relazioni passate, l’influencer si mostra poco sui social assieme al suo fidanzato. Questo ha innescato diverse volte delle voci circa a crisi poi rivelatesi inesistenti, così l’esperta di tendenze ha deciso di mettere un punto alla situazione.

Giulia e Carlo in crisi? No!

I due stanno insieme da più di un anno ma a differenza delle sue precedenti relazioni, Carlo appare poco sul suo profilo. In questi giorni, l’influencer ha dovuto leggere insinuazioni sul suo conto e sulla sua storia d’amore perché, a detta di molti, il suo fidanzato sarebbe inesistente sul suo profilo.

Queste insinuazioni però sono durate solo qualche giorno perché la De Lellis ci ha tenuto a specificare di essere andata in vacanza in Turchia con il suo amato Carlo. Non solo, l’esperta di tendenze ha messo a tacere tutte le malelingue che si sono espressa in questi giorni.

“Avevo fatto 383849 storie in cui vi raccontavo di essere fidanzata. Per me scontato, per alcuni anche, ma per tanti altri a quanto pare no” ha sottolineato Giulia su Instagram. L’influencer si è mostrata seccata e anche un po’ stupita di dove ribadire l’ovvio, come se non ci fossero minimamente dubbi sull’andamento della sua storia d’amore.

“Lo è una persona molto riservata, ci tiene a tenere le sue cose tutte per sé” ha aggiunto Giulia ai suoi follower. Insomma, a quanto pare tra Giulia e Carlo procede tutto a gonfie vele, anzi, l’influencer ha sottolineato di essere stata benissimo in vacanza con lui.