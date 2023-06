Giuntoli-Napoli, la richiesta che difficilmente Aurelio De Laurentiis potrà soddisfare

Cristiano Giuntoli è senza dubbio uno dei principali artefici dei successi del Napoli. Grazie alle sue intuizioni di mercato, infatti, il club partenopeo ha una rosa composta da diversi fuoriclasse appetiti da tutti i top club mondiali. Proprio per questo, il dirigente è finito nel mirino della Juventus.

Il club bianconero è infatti disposto ad accontentare tutte le richieste del dirigente azzurro, il quale andrebbe ad occupare un posto dirigenziale in un club con un fatturato doppio rispetto a quello del Napoli. Tuttavia, sarà difficile superare lo scoglio Aurelio De Laurentiis, il quale, secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb.com, non darà il via libera prima di Settembre, ovvero dopo la chiusura del mercato estivo. In questo modo, il mercato sarà comunque condotto da Giuntoli anche quest’anno.

Il dirigente partenopeo ha intenzione di lasciare il Napoli per la Juventus, ma avrebbe avanzato comunque alcune richieste che Aurelio De Laurentiis difficilmente potrà realizzare. Giuntoli, infatti, vorrebbe ricoprire lo stesso ruolo offerto dalla Juventus, ovvero di completa autonomia sul mercato. Inoltre vorrebbe un maggior budget a disposizione, sia per la campagna acquisti che per gli ingaggi dei calciatori. In questo modo, avrà la possibilità di interfacciarsi con altri dirigenti e migliorare le sue competenze.