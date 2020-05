Gli USA a lezione da Ascierto: gli americani studiano l’uso del Tocilizumab

L’esperienza napoletana riguardo al contenimento del Coronavirus sta facendo scuola e non solo in Italia. Come scritto in questi giorni dal quotidiano italiano Il Mattino infatti l’ormai famosa “cura Ascierto“, che prevede l’utilizzo di Tocilizumab per combattere l’infezione da Covid-19, sta venendo studiata perfino negli USA.

Qui infatti si sta tenendo, in videoconferenza, il Congresso mondiale di Oncologia ed in tale contesto sono stati illustrati i risultati ottenuti dal medico napoletano Paolo Antonio Ascierto. In Italia fino ad oggi sono stati trattati con il Tocilizumab circa 4000 pazienti, con un tasso di guarigione molto alto.

Notevoli ed interessanti da osservare sono state le tac pre e post cura. A sorprendere la platea virtuale internazionale è stato in particolare un caso di un ragazzo 27enne ricoverato in gravissime condizioni. Dopo il trattamento infatti il paziente ha avuto un recupero strabiliante.

Come spiegato dallo stesso Ascierto, i risultati del disegno sperimentale dello studio clinico di fase 2 dell’Aifa, Tocivid-19, dovrebbero arrivare agli inizi di maggio. In questi giorni quindi si prevedono novità importanti circa la certificazione o meno della bontà del trattamento a base di Tocilizumab.

Filtra comunque un cauto ottimismo per l’esito positivo dello studio clinico, rafforzato fin qui da un’eccellente collezione miglioramenti delle condizioni dei pazienti sottoposti alla cura Ascierto.