Grande Fratello, ecco com’è oggi Man Lo Zhang

I fedelissimi del Grande Fratello ricorderanno sicuramente l’edizione del 2006 con la spumeggiante Man Lo Zhang. La vita per la ragazza è totalmente cambiata!

DAL GRANDE FRATELLO ALLA RECITAZIONE – L’ex concorrente della casa si è contraddistinta per la sua simpatia e allegria. Dopo l’esperienza al GF, si è laureata in regia al DAMS di Roma e successivamente ha avuto dei ruoli come attrice. Man Lo Zhang è apparsa accanto a Ilaria Spada nella pellicola di Paolo Genovese “Questa notte è ancora nostra” ma anche in altri film, come quelli di Gabriele Salvatores. Tuttavia, la sua vita è cambiata drasticamente e ormai il cinema è solo un bel ricordo.

DA ATTRICE A INFLUENCER – Man Lo Zhang oggi ha 37 anni ed è totalmente irriconoscibile. La donna non indossa più la simpatica frangia e il suo corpo appare molto più tonico e in forma. L’ex gieffina oggi si dedica alla moda ed è una nota influencer! Il suo account Instagram è ricco di foto che documentano i suoi viaggi nel mondo. Inoltre, Man Lo Zhang non è affatto single: il suo cuore è impegnato con Stefano Codegoni, modello e imprenditore.