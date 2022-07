Grande Fratello, grave lutto per una ex gieffina: “Te ne sei andata improvvisamente”

Tra i concorrenti storici del Grande Fratello, recentemente Simona Salvemini si è trovata ad essere protagonista di un grave lutto.

“Te ne sei andata improvvisamente* – Simona è nota al pubblico del piccolo schermo per la sua partecipazione alla sesta edizione del GF. È stato proprio dentro la casa più spiata d’Italia che la Salvemini ha conosciuto Filippo Bisciglia con cui è stata insieme.

Una volta conclusa la sua esperienze nel reality, la donna ha preso parte a La Talpa. Dopo quest’ultima partecipazione televisiva, Simona si è lentamente allontanata dai riflettori. Attualmente la donna si è dedicata al mondo dei social.

Ed è attraverso su Instagram, la donna ha deciso di annunciare l’improvvisa perdita della madre. Sotto una fotografia con la mamma, l’ex gieffina ha scritto:

“Mammina mia, te ne sei andata improvvisamente, una donna amata da tutti per la sua bontà e per il suo animo buono. Mi hai lasciato un vuoto incolmabile. Mi farò forza per te che volevi vedermi sempre felice e serena. Chi ti ha conosciuto e ha avuto il piacere di incontrarti è ancora incredulo che tu non ci sia più. Ti ho amato più della mia vita”.