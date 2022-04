Grande Fratello, il cambiamento di Man Lo Zhang nel tempo

Man Lo Zhang oggi ha 42 anni ma l’abbiamo conosciuta nel 2006 al Grande Fratello. Ad oggi appare molto diversa rispetto agli esordi, vediamo il cambiamento nel tempo. Ve la ricordate ai tempi del GF?

L’esperienza al Grande Fratello

Nata in Cina, Man Lo Zhang fu una delle concorrenti più apprezzate del Grande Fratello 6, grazie al suo look molto buffo e alla sua simpatia. Divenne, in poco tempo, la mascotte della casa soprattutto per i suoi modi molto particolari di fare.

Cosa fa oggi?

La donna ha preso parte a diverse pubblicità, per poi diventare un’inviata per Striscia La Notizia, affiancando Moreno Morello. Inoltre, ha lavorato anche nel cinema in diverse pellicole come “Questa notte è ancora nostra” di Paolo Genovese e “Cenci in Cina”. Attualmente è fidanzata con Stefano Codegoni, papà della nota Sophie, imprenditore, modello e fotografo.

Look stravolto

Nel corso di questi anni, Man Lo Zhang è cambiata moltissimo. La donna ha stravolto completamente il suo look: tatuaggi, outfit sexy, elegante e con un fisico scolpito. L’ex gieffina ora fa anche la modella e ha imparato tutti i trucchi del makeup. Rispetto alla ragazza paffutella e dolce degli esordi, ad oggi sembra completamente un’altra persona.

Il rapporto con Sophie

Come anticipato, l’ex gieffina è da tempo legata sentimentalmente a Stefano Codegoni, papà dell’ex tronista Sophie. Quest’ultima è molto legata a sua madre ma anche a suo papà Stefano. Con Man Lo, l’ex tronista ha un bel rapporto, infatti, ha partecipato al ritorno di Sophie a casa dopo l’esperienza al GFVip durata sei mesi. Clicca qui per vedere le foto di Man.