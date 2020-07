Grande Fratello, Jessica Vella su Instagram: in lacrime rivela la rottura con Kevin

È giunta al capolinea una storia nata all’interno della casa più spiata d’Italia. Si erano conosciuti al Grande Fratello 14, Jessica Vella e Kevin Ishebabi dov’era nata una storia turbolenta, ma che sembrava solita. È di oggi l’annuncio che vede finita questa relazione.

L’ANNUNCIO SU INSTAGRAM – Già una volta, l’anno scorso, i due avevano deciso di mettere un punto alla loro storia. Nonostante questo, però, lo scorso novembre c’è stato un ritorno di fiamma che aveva fatto sperare in bene. Dopo 9 mesi, però, sembra che i due non abbiano mai risolto del tutto. Ad annunciare la fine della loro relazione è Jessica, spiegando ai suoi fan tramite le IG Stories.

“Tra me e Kevin è finita”, ha così esordito l’ex concorrente del GF. La ragazza ha poi proseguito, spiegando di aver deciso di rivelarlo così da non ricevere più domande riguardo la loro relazione. Ha inoltre rivelato di averci riflettuto molto prima di annunciarlo, ricordando ai follower di essere molto riservata riguardo la sua vita privata.

Sebbene la Vella abbia cercato di trattenere l’emozione, alla fine, in lacrime ha parlato della rottura con Kevin: “Chi mi ha seguito fino ad oggi sa quanto io abbia lottato per questa storia, perché comunque ci credevo tanto, fino all’ultimo giorno ci ho creduto, però è arrivato il momento di mettere un punto. So che comunque può sembrare poco credibile, perché ci siamo presi e mollati mille volte, però alla nostra età bisogna prendere una decisione definitiva e questo momento è arrivato. Non volevo deprimermi… ovviamente non sto bene, penso sia evidente, però passerà sicuramente”.

I due si erano conosciuti durante la quattordicesima edizione del Grande Fratello, in cui la Vella ha partecipato insieme alla sua gemella Lidia. Nonostante tutto l’amore che hanno provato, sembra che la storia sia comunque giunta al capolinea.

Per vedere le Instagram Stories di Jessica, clicca qui.