Grande Fratello Vip: Alex Belli sa dettagli sul programma che non dovrebbe, il messaggio in codice

Mentre l’attore di Centovetrine, Alex Belli, stava parlando con Manuel Bortuzzo, ha fatto delle importanti dichiarazioni, lasciando intendere che sapesse qualcosa che sarebbe accaduto nelle prossime ore. Nello specifico, il ragazzo ha lasciato intendere che fosse a conoscenza di alcuni avvenimenti che si sarebbero verificati in casa.

E’ risaputo, ormai, che i concorrenti, in teoria, non dovrebbero essere messi al corrente della scaletta del programma. Ma, stando a quanto emerso, che le cose non siano andate proprio così stavolta. Alex, però, consapevole del fatto che stesse raccontando qualcosa che non andava detto, ha adoperato un linguaggio in codice.

LE PAROLE DI ALEX BELLI DOPO LA PUNTATA – Dopo la messa in onda della puntata, andata in onda il 22 ottobre del GF Vip, Alex Belli ha fatto delle confessioni a Manuel Bortuzzo. I due stavano mangiando quando, improvvisamente, hanno cominciato a parlare dell’ingresso del fidanzato di Francesca Cipriani.

Alessandro, infatti, venerdì è entrato nella casa di cinecittà per restarci, almeno fino a quando non sarà votato per un’eventuale eliminazione. La showgirl ha avuto delle crisi! In ogni caso, i due protagonisti hanno cominciato a parlare di questioni ritenute, giustamente proibite.

Parlando del fatto che il fidanzato della Cipriani, Alessandro, sarebbe entrato in casa, Alex Belli ha adoperato un linguaggio in codice, dicendo: “Ciccio Pasticcio”. Si tratta di un soprannome adoperato per non svelare esplicitamente chi fosse il soggetto del suo discorso. Naturalmente il pubblico ha notato tutto ciò e ha cominciato a criticare la trasmissione e la redazione.