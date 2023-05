Nell’edizione appena trascorsa del Grande Fratello Vip sono nate diverse coppie. Tra le protagoniste, di sicuro vi è quella formata da Daniele Del Moro e Oriana Marzoli. I due si sono conosciuti pian piano e tra litigi e coccole, hanno deciso di viversi non appena la bella venezuelana è uscita dalla casa.

Tante foto condivide sui social, video e messaggi per i milioni di fan che da sempre hanno sostenuto la coppia. Da qualche giorno però, le cose sembrano essere notevolmente cambiate: Daniele e Oriana si sono lasciati. A raccontare come stanno le cose, ci ha pensato Daniele, il ragazzo ha finalmente vuotato il sacco, raccontando come stanno davvero le cose.

Ecco perché è finita la relazione

Oriana ha più volte partecipato a diverse dirette fatte dai fan su Twitter. La venezuelana ha pregato i follower di non taggarla in video e foto di coppia, in quanto il suo è un momento molto difficile, legato alla fine della storia con Daniele.

Il ragazzo ha deciso allora di raccontare come sono andate le cose: “Io e Oriana non ci capiamo, litighiamo per ogni cosa. Mi è capitato di vedere Antonella e lei ha fatto un casino”.

Daniele ha raccontato di vedere e sentire Edoardo ed Antonella, la coppia che più ha appassionato i fan di questa edizione. I più appassionati sapranno di certo che tra Antonella e Oriana non sono sempre state rose e fuori durante il reality, motivo per il quale Oriana non avrà apprezzato la vicinanza del fidanzato.

Daniele ad ogni modo, ha spiegato che non è stato certo questo il motivo della rottura, ma le tante incomprensioni.